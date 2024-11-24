انت الان تتابع خبر الجامعة العربية تدين محاولات اسرائيل توسيع ممارساتها العدوانية وتؤكد دعم العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسي

ادانت الجامعة العربية، اليوم الاحد، محاولات اسرائيل توسيع ممارساتها العدوانية، فيما اكدت دعمها للعراق.

وجاء في بيان للجامعة ورد لـ الخليج 365، انه "يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين".

وادانت الجامعة وفقا للبيان "محاولات اسرائيل توسيع ممارساتها العدوانية"، مؤكدة "دعمها للعراق".

وأصدرت الجامعة "قراراً يتضمن الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تعكس موقف الجامعة الداعم لجمهورية العراق، والرفض القاطع للادعاءات الواردة في رسالة وزير خارجية الكيان الإسرائيلي".