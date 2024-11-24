شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين محاولات الاحتلال توسيع ممارستها العدوانية في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في جلسته الطارئة المنعقدة اليوم الاحد بمقر الامانة العامة إدانة محاولات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال توسيع ممارستها العدوانية في المنطقة بما فيها العراق وذلك من خلال وزير خارجية الاحتلال المرسلة إلى مجلس الامن والتي تحمل تبريرا لتوسيع رقعة الحرب في المنطقة.

وجدد المجلس ادانته لجرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وجرائم العدوان في الأراضي السورية واللبنانية وما تخلفه من خسائر جسيمة في الممتلكات والأرواح



