شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجامعة العربية يستنكر الفيتو الأمريكي ضد قرار بوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في قراره الصادر عن جلسته الطارئة التي عقدت اليوم الاحد استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو ضد صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف فورى لاطلاق النار في قطاع غزة .

وطالب المجلس الولايات المتحدة بمراجعة مواقفها المنحازة للاحتلال وما يترتب عليها من تعطيل مجلس الامن عن مواصلة عمله لحفظ السلم والامن الدوليين مما يحول دون وقف جرائم الاحتلال.

وطالب المجلس الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن للاضطلاع بمسؤولياته الأممية والقانونية لحفظ السلم والامن الدوليين واتخاذ كافة التدابير المخولة لهم طبقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لوقف الاعتداءات على غزة والضفة الغربية والأراضي السورية واللبنانية وإلزام الاحتلال بالتوقف عن اطلاق التهديدات بتوسيع رقعة الحرب.



