بطولة إنكلترا: ثنائية صلاح تبعد ليفربول 8 نقاط في الصدارة

الرياص - اسماء السيد - لندن : سجل المصري محمد صلاح ثنائية لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه ساوثمبتون ليخرج فائزا 3 2 الاحد في المرحلة الثانية عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده الى 31 نقطة من اصل 36 ممكنة، ليبتعد بفارق 8 نقاط عن منافسه المباشر مانشستر سيتي بطل المواسم الاربعة الماضية والذي سقط سقوطا مدويا على ارضه في هذه المرحلة امام توتنهام 0 4 السبت.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي بالذات الاسبوع المقبل على ملعبه "أنفيلد" في مواجهة مرتقبة.

واستعد ليفربول بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة ريال مدريد الاسباني في دوري ابطال اوروبا الاربعاء المقبل.

استهل ليفربول المباراة بالضغط على مرمى اصحاب الارض لكن الحارس اليكس ماكارثي تصدى لثلاث محاولات لصلاح بتسديدة نصف طائرة (21) ثم المجري دومينيك سوبوسلاي (25) والهولندي كودي خاكبو (27).

واثمر ضغط ليفربول عندما ارتكب دفاع ساوثمبتون خطأ في اخراج الكرة من منطقة جزائه، فوصلت الى سوبوسلاي الذي سددها لولبية ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (30).

والهدف هو الاول لسوبوسلاي في الدوري هذا الموسم في 12 مباراة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لساوثمبتون اثر تدخل الاسكتلندي اندي روبرتسون على تايلر ديبلينغ، فانبرى لها ادم ارمسترونغ تصدى لها حارس ليفربول الايرلندي كاومهين كيليهر من دون ان يلتقطها ليعيدها ارمسترونغ الى الشباك (42).

وفي مطلع الشوط الثاني، نجح ساوثمبتون في التقدم من هجمة مرتدة عبر البرتغالي ماتيوش فرنانديش اثر مجهود فردي من ديبلينغ وتمريرة حاسمة من ارمسترونغ ليتابعها داخل الشباك (56).

بيد ان ليفربول تمكن من ادراك التعادل اثر هفوة من حارس ساوثمبتون الذي خرج من مرماه في توقيت غير مبرر اثر كرة امامية طويلة ليغمزها صلاح بحنكة داخل الشباك (65).

وتابع ليفربول افضليته وتمكن من التقدم عبر ركلة جزاء اثر لمسة يد داخل المنطقة انبرى لها صلاح (83)، رافعا رصيده الى 10 اهداف هذا الموسم في المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين وراء مهاجم مانشستر سيتي النروجي ارلينغ هالاند.

واهدر صلاح فرصة تسجيل الهاتريك عندما سدد كرة "على الطاير" ارتطمت باسفل القائم وخرجت (87).