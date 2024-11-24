الامارات | محمد صلاح ينقذ ليفربول في الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعب النجم الدولي المصري محمد صلاح دور المنقذ لفريقه ليفربول، وقاده لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز صلاح هدفين قاد بهما ليفربول لقلب تأخره 1-2 أمام مضيفه ساوثهامبتون، لانتصار ثمين ومستحق 3-2، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل آدم أرمسترونج لساوثهامبتون في الدقيقة 42، بعدما تابع ركلة الجزاء التي نفذها وتصدى لها الأيرلندي كايمهين كيليهر، حارس مرمى ليفربول.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز البرتغالي ماتيوس فيرنانديز الهدف الثاني لساوثهامبتون في الدقيقة 56، لكن محمد صلاح أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 65، بلمسة سحرية من انفراد بالمرمى.

وواصل صلاح تألقه، بعدما أضاف الهدف الثالث لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة، إلى 31 نقطة في صدارة البطولة التي يحلم بالفوز بها بعد غياب 4 مواسم، متفوقا بفارق 8 نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

في المقابل، توقف رصيد ساوثهامبتون، الذي تكبد خسارته العاشرة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وحيد وتعادل واحد، عند 4 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.