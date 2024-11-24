شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس منتخب الناشئين: التأهل لأمم أفريقيا كان هدفنا.. واختبرنا 30 لاعبا محترفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فوزى مدرب حراس منتخب مصر للناشئين، أن المنتخب كان هدفه الأساسى هو التأهل لأمم أفريقيا فى كوت ديفوار 2025، مؤكدا سعادته الكبيرة بالفوز بلقب البطولة والوصول إلى 9 نقاط.

وقال فوزى، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، إن الجهاز الفنى استدعى أكثر من 30 لاعبا من المحترفين ومزدوجى الجنسية واستقر فى النهاية على اثنين منهم ولكن لم يتم استدعائهم فى البطولة الحالية.

وأضاف، إن اللاعبين المصريين أفضل من المحترفين ومزدوجى الجنسية بامكانات فنية، واذا اهتموا بالتغذية وركزوا فى الكرة سيكون لهم مستقبل أفضل من المحترفين.

وتأهل منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2025 لأول مرة منذ 2011، حيث يغيب منتخب مصر للناشئين عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ 14 عاما وتحديد منذ نسخة 2011 والتي شهدت توديع منتخب مصر البطولة من دور المجموعات.

سجل أهداف الفراعنة أمام ليبيا، حمزة عبد الكريم "هدفين" ومحمد حمد "هدفين" وبلال عطية "3 أهداف".

وبدأ منتخب الناشئين اللقاء بتشكيل ضم: عمر عبد العزيز فى حراسة المرمى، حمزة الدجوى ونور أشرف وأدهم فريد وآدم محمد ومحمد البندارى وعمر العدوى وكريم جمعة ومحمد حمد وأنس رشدى وحمزة عبد الكريم.

وتأهل منتخب مصر للناشئين إلى نهائيات أمم أفريقيا برفقة المغرب.