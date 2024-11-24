شكرا لقرائتكم خبر عن مراقب مباراة الأهلى والاتحاد: أعتذر للصحفيين وطلبت من الرابطة عدم استكمال الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عادل محفوظ مراقب مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى اعتذارا إلى السادة الصحفيين الذين تواجدوا أمس فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة.

وقال عادل محفوظ، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت: "أطالب مسئولي رابطة الأندية المصرية المحترفة بالاعتذار عن إسناد مراقبة مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز لنهاية الموسم بسبب انشغالى ببعض الأعمال الأخرى".

وأضاف عادل محفوظ: "كل ما حدث هو طلبى بعدم حديث بعض الصحفيين عن أمور خارج فنيات المباراة، وتم اعتراضهم على الأمر ورحلوا عن المؤتمر الصحفى".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أعلنت استبعاد مراقب مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى أمس عن المباريات هذا الموسم، عقب واقعة أزمة الصحفيين، في المؤتمر الصحفى للسويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، ومغادرة الصحفيين المؤتمر.