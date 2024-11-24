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شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن معاقبة مراقب مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة استبعاد مراقب مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى أمس عن المباريات هذا الموسم، عقب واقعة أزمة الصحفيين، في المؤتمر الصحفى للسويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، ومغادرة الصحفيين المؤتمر.
وجاء بيان رابطة الأندية كالتالى:
وتعادل فريق الأهلي مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز، سجل عمرو السولية هدف المباراة الوحيد.
بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة الدوري، فيما وصل رصيد الاتحاد إلى 7 نقاط في المركز الثالث.
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