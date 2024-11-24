شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن معاقبة مراقب مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة استبعاد مراقب مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى أمس عن المباريات هذا الموسم، عقب واقعة أزمة الصحفيين، في المؤتمر الصحفى للسويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، ومغادرة الصحفيين المؤتمر.

وجاء بيان رابطة الأندية كالتالى: