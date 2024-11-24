شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يهدد ويتوعد سكان غزة بمصير قاتم إذ لم يتم الإفراج عن الرهائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متوعدا سكان غزة بأنهم سيواجهون"مصير قاتم"إذ لم يتم الإفراج عن الرهائن في أقرب وقت.



وأضاف نتنياهو - في تصريحات نقلتها قناة "أي 24" الإسرائيلية- "أناشد سكان غزة يمكنكم اختيار الحياة وضمان مستقبلكم ومستقبل عائلاتكم، أو يمكنكم التشبث بالدمار والموت القرار لكم اختاروا الحياة".