الاستجوابات رهن التوافق بين القوى السياسية والحكومة

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بغداد - ياسين صفوان - يُنتظر خلالَ المدةِ المقبلةِ عقدُ جملةِ استجواباتٍ نيابيةٍ تشملُ وزراءَ ومسؤولين, خطواتٌ تندرجُ ضمنَ اعمالِ الدورِ الرقابي للبرلمان، لكنها لا تخلوا من جنبةٍ سياسيةٍ تمثلُ الاساسَ في تحققِ الاستجوابات, فمن دونِ توافقٍ خارجَ قبةِ البيتِ التشريعي لا يمكنُ إقالةُ وزيرٍ وإستيزارُ بديل.ويرى اخرونَ أنه في ظلِ المعطياتِ الحاليةِ يمكن ان يتغيرَ جنسُ طلباتِ النوابِ المرفوعةِ من الاستجوابِ الى الاستضافة، إذا ما أخذَ بعينِ الاعتبارِ ان ما تبقى من عمرِ الحكومةِ الحالية, لا يكفي ربما لاجراءِ تغييرات، وإذا ما حصلت فانها ستكونُ خطوةً غيرَ مربحةٍ بحسبِ مراقبين.

قد تكونُ هذهِ الاستجواباتُ اذا ما تمت بدايةً للتعديلِ الوزاري الذي أعلنهُ السوداني، إذ إن الكرةَ باتت في ملعبِ البرلمانِ لتفعيلِ هذهِ الاستجواباتِ التي يحاولُ البيتُ التشريعيُ اظهارَ قوتهِ بعدَ حالةٍ من التلكؤِ في العملِ خيمت على صورَتِهِ طيلةَ المدةِ الماضية.