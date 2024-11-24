النشرة: غارات إسرائيلية على أطراف سحمر وطورا ومعركة ومجرى نهر الليطاني في ديرميماس

أفاد مراسل النشرة في البقاع، عن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة سحمر.

ونقل مراسل النشرة في الجنوب بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مجرى نهر الليطاني عند بلدة ديرميماس.

هذا، واستهدفت غارة محيط بلدتي طورا ومعركة.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.