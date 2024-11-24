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الامارات | فيرستابن بطل العالم لـ"فورمولا 1" للمرة الرابعة (فيديو)

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ النجم الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات "فورمولا 1" للمرة الرابعة على التوالي.

وحسم ماكس فرستابن اللقب، بعد احتلاله المركز الخامس في سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى، الذي جرى اليوم الأحد، فيما حل منافسه المباشر على اللقب، البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين، في المركز السادس.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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