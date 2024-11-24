الامارات | سرقة أحذية أطفال الروضة على مدى 3 أيام متتالية.. والمفاجأة في اللص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

واجهت روضة أطفال في مدينة كوجا، محافظة فوكوكا (اليابان)، سلسلة من السرقات المحيرة التي ركزت بشكل أساسي على نعال الأطفال دون غيرها من الأشياء.

وذكرت قناة Livedoor Japan أن المدرسة أبلغت الشرطة التي تدخلت وقامت بتركيب كاميرا أمنية في حديقة روضة الأطفال لمحاولة القبض على اللص متلبسًا بالجريمة، لتحصل المفاجأة بكشف هوية اللص الغريب. وقالت المحطة أن مدير الروضة كيهيدي سايتو كان "قلقا للغاية" بشأن السرقات بعد اختفاء النعال لمدة ثلاثة أيام متتالية، و 13 حالة يوميًا.

ولكنه شعر بارتياح كبير حين أبلغته الشرطة أن الجاني كان في الواقع حيوان ابن عرس صغيرًا.

وفقًا للأستاذ هيروشي ساساكي، جامعة تشيكوشي جوغاكوين، فمن المرجح أن ابن عرس قد ولد للتو وكان يقوم ببناء سكنه لإبقائه دافئًا لفصل الشتاء، ووجد في نعال الأطفال الملونة والصغيرة الدعائم المثالية لبيته الشتوي.

ويعتقد الخبراء أيضًا أن ابن عرس هو على الأرجح من نوع ابن عرس السيبيري الذي يوجد غالبًا في المناطق السكنية في اليابان.

وإثر ذلك قامت روضة الأطفال بتثبيت شبكات فوق خزانة الأحذية حتى لا يتمكن هذا اللص الطريف من مواصلة عمليات سرقته لأحذية الأطفال