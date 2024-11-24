شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع باعضاء اللجنة السياسية الأمنية بالاتحاد الأوربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم الأحد، بأعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوربي برئاسة رئيسة اللجنة السيدة دلفين برونك وبحضور معالي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج السيد لويجي دي مايو.واستعرض معاليه خلال الاجتماع السياسة الخارجية للمملكة ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وجهودها المبذولة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، باحثاً مع اللجنة سبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات بما في ذلك مجالات البيئة والتغير المناخي.حضر الاجتماع، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو.