شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو الديمقراطية.. وفاة شخصين وفقدان 8 آخرين جراء الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخصان على الأقل حتفهم، وعد ثمانية آخرون في عداد المفقودين جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة بقرية "نكوبي" التابعة لإقليم "كاليهي" بمقاطعة "كيفو الجنوبية" بشرق الكونغو الديمقراطية.

وأفادت تنسيقية المجتمع المدني في إقليم "كاليهي" اليوم، بأن حصيلة هذه الفيضانات التي وقعت يومي الجمعة والسبت الماضيين مازالت أولية.

وأضافت أن الفيضانات أسفرت كذلك إصابة عدد من الاشخاص وأدت إلى خسائر مادية كبيرة.

يُذكر أن هذه الفيضانات تأتي بعد أكثر من عام من فيضانات إقليم "كاليهي" العام الماضي والتي اسفرت عن وفاة 438 شخصًا وعد أكثر من 5 آلاف آخرين في عداد المفقودين.