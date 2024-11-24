شكرا لقرائتكم خبر عن منذ أكتوبر 2023.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 44211 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 44211 شهيدًا، ونحو 104567 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 35 فلسطينيًا وإصابة 94 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 4 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم، لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات. مخيم البريج واستشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، استهدف منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال المناطق الشرقية والشمالية من مخيم البريج.

في السياق، ذكرت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 38 شهيدًا وعشرات المصابين، بينهم أطفال ونساء.