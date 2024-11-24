كأس ديفيس: سينر يختتم موسمه الرائع بقيادة إيطاليا إلى اللقب

الرياص - اسماء السيد - ملقة (إسبانيا) : اختتم يانيك سينر موسمه الرائع بقيادة إيطاليا إلى الاحتفاظ بلقب مسابقة كأس ديفيس لكرة المضرب بفوزها في النهائي على هولندا 2 0 الأحد في ملقة.

ودخل سينر المسابقة بعدما بات الأحد الماضي أول لاعب إيطالي يحرز بطولة "أيه تي بي" الختامية، ليضيف اللقب إلى تتويجه في أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز الأميركية في موسم رائع أنهاه في صدارة ترتيب المحترفين.

وبعدما بات في بداية العام أوّل إيطالي يتوّج بلقب في البطولات الأربع الكبرى منذ أدريانو باناتا عام 1976 (رولان غاروس) بإحرازه أستراليا المفتوحة، سطّر سينر انجازا جديدا الأحد الماضي بتتويجه الأول على الإطلاق على الأراضي الإيطالية بإحرازه بطولة "أيه تي بي" الختامية ثم أضاف الآن لقب كأس ديفيس الثالث لبلاده بعد عامي 1976 و2023.

ولعب ماتيو بيرتيني دورا أساسيا في هذا التتويج، إذ قاد وسينر إيطاليا لحسم مواجهة الدور ربع النهائي مع الأرجنتين من خلال مباراة الزوجي الحاسمة، ثم فاز بمباراة الفردي ضد أستراليا في نصف النهائي (2 0).

والأحد في النهائي، مهد بيريتيني الطريق لسينر بفوزه بمباراة الفردي الأولى على بوتيك فان دي زاندشولب من دون عناء 6 4 و6 2.

ولم يمنح ابن الـ28 عاما أي فرصة لمنافسه في أول مباراة على الإطلاق لهولندا في نهائي هذه المسابقة، إذ حرمه من الحصول على أي فرصة لكسر إرسال الإيطالي.

وحقق وصيف بطولة ويمبلدون لعام 2021 الفارق في المجموعة الأولى خلال الشوط التاسع حين كسر إرسال منافسه للتقدم 5 4، ثم كرر الأمر في الشوط الثالث للمجموعة الثانية بعدما عاد من بعيد لتعويض تخلفه فيه 0 40، في طريقه لإنهاء اللقاء في ساعة و16 دقيقة.

تفوق تام على غريكسبور

ثم استلم سينر الدفة في مواجهة تالون غريكسبور المصنف 40 عالميا وحقق فوزه الرابع هذا الموسم على الهولندي والسادس من أصل ست مواجهات جمعته بابن الـ28 عاما، وذلك بمجموعتين 7 6 (7 2) و6 2.

وحسم سينر فوزه الرابع في الأدوار النهائية من دون أن يخسر أي مجموعة بعد بداية متعثرة أمام غريكسبور، إذ كان مهددا بخسارته إرساله منذ الشوط الثالث لكنه عاد بعدما كان متخلفا 15 40 وحسمه لصالحه.

وكان غريكسبور ندا عنيدا لسينر، إذ تحكم في أشواط إرساله ليفرض التعادل نفسه حتى الاحتكام إلى شوط فاصل بدأه الإيطالي بالتقدم 2 0 في طريقه إلى حسمه 7 2، منهيا المجموعة لصالحه في 50 دقيقة من دون أن يحصل فيه على أي فرصة لكسر الإرسال مقابل اثنتين لمنافسه.

لكن الوضع اختلف في المجموعة الثانية، إذ حقق سينر الفارق منذ الشوط الثالث الذي انتزعه على إرسال منافسه، ليتقدم 2 1 لكن الأخير رد سريعا في الشوط التالي وأدرك التعادل 2 2.

لكن سينر كسر إرسال الهولندي مجددا وتقدم 3 2 ثم 5 2 بعدما انتزع شوط إرساله مجددا، في طريقه لحسم المجموعة 6 2 واللقاء في ساعة و31 دقيقة.