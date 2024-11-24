أخبار البورصة اليوم الأحد 24-11-2024

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 24-11-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات، باستثناء مؤشر إيجي إكس 70 بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وأسمنت سيناء، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات، باستثناء مؤشر إيجي إكس 70 بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 949.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.9 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.56%، والعرب على 6.37%، واستحوذت المؤسسات على 16.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 56.3 مليون جنيه، 13.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 21.4 مليون جنيه، 45 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 30397 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 37667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13338 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8360 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11514 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 8574 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1827 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 500 ألف سهم، 50 ألف سهم، 68.9 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركتا المنصورة للدواجن، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 50 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1.3 مليون سهم.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، وسماد مصر (ايجيفرت)، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 232.8 ألف سهم، 500 سهم، 160 ألف سهم، 1050 سهمًا، 2000 سهم، 3.05 مليون سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات مصر للأسمنت-قنا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصر بني سويف للأسمنت عدد 100 ألف سهم، 100 ألف سهم، 50 ألف سهم، 150 ألف سهم، 6.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 1308 سهمًا، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 3 ملايين سهم، 250 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، عن بيع المساهم هشام إبراهيم عبد المنعم النحاس عدد 5 ملايين سهم بسعر 0.407 جنيه بقيمة إجمالية 2.039 مليون جنيه، لتنخفض نسب المساهم من 5.71% إلى 4.76%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، النتائج المالية المجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، إيرادات بلغت 2.3 مليار دولار خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 1.9%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 96 مليون دولار مقارنة مع 150.8 مليون دولار بنسبة انخفاض 36.3%.

وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، إيرادات بلغت 27.5 مليار جنيه عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 17.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 59.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 9 مليارات جنيه مقارنة مع 3.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 137.4%.

جهينة

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على اندماج كل من الشركات الصناعية (مندمجة) في شركة جهينة للصناعات الغذائية (دامجة)، وذلك على أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركة المندمجة، وفقًا للقوائم المالية للشركات في 31 ديسمبر عام 2023، والموافقة على تقرير الأداء الاقتصادي بشأن التحقق من صحة التقرير المبدئي لأصول والتزامات كل من الشركات الدامجة والمندمجة والمعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار.