شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجة الحرارة.. مشروبات للتدفئة لا تهملها فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

انخفاض درجة الحرارة التي نشهدها هذه الأيام، عليك بمواجهاتها بالكثير من المشروبات الصحية التي تساعد على التدفئة، ومعادلة درجة حرارة الجسم، وتخليصه من الشعور بالبرودة، خاصة برودة الأطراف، فوفقا لتقرير نشر في موقع tasteofhome فإن هناك الكثير من المشروبات التي يمكن أن تفيدك صحيًا، وتساعد على سريان الدورة الدموية في أطرافك وجسمك أيضا، فتعزز من دفئك:

شاى المشمش

هذا النوع من الشاي المنكه بنكهة المشمش له الكثير من الفوائد الصحية، يعزز هذا النوع من الشاي من قوة الجسم وسلامته ودفئه، ويعزز كذلك من حالته الصحية، يعزز من سريان الدورة الدموية فيه، ويحسن من عمل الدم، فيشعر معه متناوله بالدفء الشريع

عصير التفاح

التفاح الدافئ المصفى أحد أهم الخيارات الصحية المفيدة، يمكن إضافة بعض الينسون أو القرفة له مما يعزز من نكهته وفائدته ويعزز من الشعور بالدفء التام

الكاكاو الخام

الكاكاو الصحى الدافئ الملئ بالفائدة والذى يعزز من سريان الدم في الجسم والشعور بالدفء في الأطراف والأمعاء كذلك

الشيكولاتة الساخنة

القليل منها يعزز من صحة الجسم ويحسن من صحة الأمعاء والجهاز الهضمى، ويخفف من اضطرابات درجة حرارة الجسم لذا ينصح بالقليل منها دون إضافة السكر

مشروب القهوة مع القرنقل والقرفة

مشروب مميز وصحى للغاية يحتزى على الكثير من المغذيات الطبيعية، ويحسن من الدورة السارية في الجسم دمويا، ويعزز من الدفء العام والشعور بدفء الأطراف، وتزيد القرفة من قدرته على تدفئة الجسم والشعور بدفء الأمعاء كذلك، والتخلص من المشكلات المعوية