شكرا لقرائتكم خبر عن فارس لـ محمد رحيم بعد رحيله: كان نفسى نتصالح وأنا أكتر واحد عارف إنك اتحاربت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المطرب فارس أحد نجوم فترة التسعينات، رسالة مؤثرة بعد رحيل الملحن محمد رحيم على حسابه على "فيس بوك" قائلاً: "يااااه يا رحيم، كان نفسي نتصالح أنا وأنت قبل ما تمشى وتسيبنا، لكن للأسف بعدى سنين كتير عن الوسط الفني منعت اللقاء والتواصل".



منشور فارس عن محمد رحيم

وأضاف فارس: "أنا أكتر واحد عارف إنك اتحاربت كتير وفى حاجات أنا عارفها وكنا بنضحك عليها أنا وانت فى بداياتك بس للأسف ما ينفعش أقولها دلوقت لأنها هتفضح شخص معين".

وتابع: "عمرى ما هنسى حبك ليا وايمانك بيا وكنت بتخسر نجوم عشان ترضينى فى لحن أغنيه كانت مطلوبة من نجوم كبار، عملنا اغاني كتير سوا فى فتره كانت من أجمل وأزهى الفترات فى جيلى، حاجات كتير نفسى أقولها بس مش وقته، وفي النهايه بقولك صحيح ما اتقابلناش قبل ما تمشى، لكن عسى الله أن يجمعنا فى دار الحق برحمته وغفرانه".

وحزن كبير عاشه عدد من نجوم خلال تشييع جثمان الملحن محمد رحيم في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث حرص على حضور الجنازة كل من الكينج محمد منير وتامر حسنى ومصطفى قمر وحميد الشاعري ومحسن جابر ومحمد حماقي والمخرج ياسر سامى والموزع أحمد عادل والشاعر هاني الصغير والفنان مصطفى كامل والفنان حلمي عبد الباقي والفنانة جنات والفنانة لقاء سويدان والمخرج ماندو العدل والشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع توما، والفنان أحمد زاهر.

وحرص عدد من النجوم على نعيه وتقديم العزاء لأسرته، أبرزهم عمرو دياب، الذي كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم.. خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

بينما كتبت النجمة إليسا عبر حسابها على موقع "X": "صعبة عليي كتير أحكي بعد خبر خسارتك، كنت صديقي والإنسان يللي بخليني ابتسم بس شوف رسالة منو، وشريك النجاح بمحطات كتيرة بمسيرتي ومسيرة كتار من زملائي، ويللي عندو تاريخ محمد رحيم ذكراه ما بتموت، رح أشتقلك كتير يا صديقي وأفتقد لك بكل ألبوم عم حضرلو، الله يرحمك ويكون مثواك الجنة".