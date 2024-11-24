شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإغلاق.. ماذا جاء في نتائج البورصة المصرية اليوم؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على تباين في مستهل تعاملات الأسبوع.

وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.236 تريليون جنيه. بورصة مصر جاء هذا وسط تعاملات كلية بلغت نحو 9.7 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق السندات صفقات نقل ملكية.

وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.2 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 30397.22 نقطة. نتائج بورصة مصر فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.25 % ليصل إلى مستوى 8360.88 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، الذي تراجع بنحو 0.11% ليصل إلى مستوى 11514.66 نقطة.