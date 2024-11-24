شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات البنية التحتية للاتصالات في مصر: 3 مليارات دولار لتطوير الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة من المشروعات الاستراتيجية لتطوير البنية الرقمية المحلية والدولية، بهدف تقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية وبنية رقمية مؤمنة. وجاء ذلك من خلال تنفيذ خطة عمل متكاملة بقيادة الشركة المصرية للاتصالات، باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار منذ عام 2018. استندت هذه المشروعات إلى أحدث التقنيات العالمية، لا سيما تكنولوجيا الألياف الضوئية، وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



تحسن سرعة الإنترنت الثابت:

أدت هذه الجهود إلى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت أكثر من 10 أضعاف خلال السنوات الست الماضية. وبفضل هذا التطور، أصبحت مصر تحتل المركز الأول إفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت بعد أن كانت في المرتبة الأربعين في بداية عام 2019، بحسب تقرير شركة أوكلا العالمية.

زيادة مشتركي الهاتف الثابت:

ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت إلى 12.84 مليون خط بنهاية الفترة من أبريل إلى يونيو 2024، مقارنة بـ 11.82 مليون خط في نفس الفترة من عام 2023.

السعة الحالية للهاتف الثابت بلغت 18.94 مليون خط بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 20.76 مليون خط في يونيو 2023، بتراجع سنوي قدره 1.82 مليون خط وبمعدل تغير سنوي -8.77%.



نمو اشتراكات إنترنت النطاق العريض الثابت (FBB):

بلغ إجمالي عدد المشتركين 11.19 مليون مشترك بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 10.53 مليون مشترك بنهاية يونيو 2023، بزيادة سنوية قدرها 0.66 مليون مشترك ومعدل نمو سنوي 6.3%.



زيادة انتشار الهاتف المحمول:

يشكل مشتركو الهاتف المحمول 90% من إجمالي مشتركي الخدمة الهاتفية بنهاية الفترة من أبريل إلى يونيو 2024.



معدل نمو القطاع:

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو بلغ 16.3% خلال العام المالي 2022/2023، ليصبح الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة لمدة 5 سنوات متتالية.

سجل القطاع إيرادات بلغت 315 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بنسبة نمو حوالي 75% مقارنة بالأعوام السابقة.

تأثير هذه الاستثمارات:

ساهمت هذه المشروعات في تحقيق نقلة نوعية في خدمات الاتصالات، ما انعكس إيجابيًا على جودة الحياة الرقمية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية.