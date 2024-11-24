شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النصر للسيارات تستعد لتصنيع سيارات ملاكي.. مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

‏تستهدف شركة النصر للسيارات ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تصنيع المركبات ملاكي وسيارات ملاكي بحلول شهر مايو 2025 وذلك بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية الصينية ويرجح أن تكون هي شركة دونج فينج الصينية ،وهي نفس الشركة التي سبق إبرام اتفاق معها ثم تم إلغائه‬، بحسب المصادر .

‏ومن المتوقع أن تكون السيارة الملاكي التي سيتم تصنيعها والتى سيتم إعلان تفاصيلها وسعرها الفرة المقبلة ،بمكون محلي يصل نحو 50% بشركة النصر السيارات ذات مزايا متنوعة وتناسب السوق المصري من حيث الأسعار ومن حيث الإمكانيات ،ومن حيث منافساتها لأسعار السيارات المستوردة الموجودة في السوق، ‏خاصة أن الدولة سبق ،وأعلنت عن تقديم دعم مقداره 50 ألف جنيه لمن يشتري السيارات الكهربائية في مراحلها الأولى كنوع من التشجيع لها والتشجيع للتوسع في هذه الصناعة في السوق المصري.