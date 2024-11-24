الامارات | ندوة حول «أدب الرحلة في الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن البرنامج الثقافي لمهرجان العين للكتاب، الذي ينظّمه مركز أبوظبي للغة العربية في دورته الـ15، استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، ندوة ثقافية بعنوان «أدب الرحلة في الإمارات بين الشعر والنثر»، أضاءت على كتاب «مدونة مسافر»، للكاتب والباحث الإماراتي عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث. واستهلت الندوة بكلمة ألقاها الناقد الدكتور شعبان بدير، الذي استعرض الدور التاريخي لأدب الرحلة، مؤكداً أنه يعكس التفاعل الثقافي بين الشعوب، ويثري المكتبات بتجارب ملهمة، مشيداً بإسهامات الدكتور المسلم، واصفاً أعماله بأنها «مدونة مسافر»، و«مدائن الريح»، واعتبرها تجارب أدبية تُظهر بعمق رؤية الكاتب الإماراتي للعالم.