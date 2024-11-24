شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يشيدون بتوسعة مسجد قباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1446هـ، على أعمال التوسعة الجارية في مسجد قباء بالمدينة المنورة.

تأتي زيارتهم ضمن البرنامج الديني للضيوف خلال إقامتهم في مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، قبل الانتقال إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة وشاهد ضيوف البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التوسعات الجديدة المحيطة بالمسجد الذي أسسه الرسول - صلى الله عليه وسلم - واختطه بيده عندما وصل إلى المدينة المنورة مُهاجرًا إليها من مكة المكرمة.



وأبدى الضيوف إعجابهم بمسجد قباء، وتعرفوا على فضله وقيمته الدينية والتاريخية في الإسلام، معتبرين أنه جزء من تاريخ الأمة ومصدر فخرها واعتزازها. توسعة مسجد قباء وأشاد ضيوف البرنامج بحجم التوسعة الجارية في مسجد قباء وساحاته في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به.

وتأتي زيارة مسجد قباء ضمن برنامج أعدته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المنفذة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، لتمكين الضيوف من زيارة المواقع الدينية، والتاريخية في المدينة المنورة.

