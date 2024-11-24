شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يصل إيطاليا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لـ G7 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى الجمهورية الإيطالية، اليوم، وذلك للمشاركة في الجلسة الموسّعة للاجتماع الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بمدينة فيوجي الإيطالية الذي سيناقش الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.

وسيعقد سمو الوزير خلال تواجده في مدينة فيوجي عددًا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية التي ستتناول أهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.