شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. "التعليم" تطلق استطلاعًا شاملًا لتطوير البيئة المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

تطوير البيئة المدرسية في السعودية

أربعة محاور رئيسية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق استطلاع لقياس مستوى رضا الفئات المستهدفة حول الأسبوع الأول من الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1446هـ. وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين الخدمات التعليمية وتطوير البيئة المدرسية.ويشمل الاستطلاع الطلبة، أولياء الأمور، المعلمين والمعلمات، ومديري ومديرات المدارس، ويهدف إلى تقييم التجربة التعليمية وتحليل آراء المستفيدين لتحديد نقاط القوة وفرص التطوير.ودعت الوزارة مديري ومديرات المدارس إلى الإسراع في نشر الاستطلاعات بين الفئات المستهدفة داخل مدارسهم، وحث الجميع على المشاركة الفاعلة في استيفاء الاستبيانات المرفقة.وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لاستقبال الاستجابات، والذي ينتهي مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 26 جمادى الأولى 1446هـ.ويغطي الاستطلاع أربعة محاور رئيسية تشمل رضا الطلبة، رضا أولياء الأمور، رضا الإدارة المدرسية، ورضا المعلمين والمعلمات، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التفاعل الإيجابي مع المستفيدين من العملية التعليمية والاستفادة من آرائهم في تطوير الخطط المستقبليةوأكدت الوزارة أن النتائج المستخلصة من هذه الاستطلاعات ستساهم في تعزيز التفاعل الإيجابي مع المستفيدين من العملية التعليمية، وتطوير الخطط المستقبلية لضمان بيئة تعليمية متكاملة تُلبي احتياجات الطلبة وتحقق تطلعات المجتمع التعليمي.