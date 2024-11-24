شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يستقر عند 3780 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مصر، 4320 جنيها للبيع، و4297.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد في مصر، 3960 جنيها للبيع، و3939 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر إلى: 3780 جنيها للبيع، و3760 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد في مصر، 3240 جنيها للبيع، و3222.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد في مصر، 2520 جنيها للبيع، و2506.75 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد في مصر إلى: 2160 جنيها للبيع، و2148.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 30240 جنيها للبيع، و30080 جنيها للشراء.