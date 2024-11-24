شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ تدابير رادعة لوقف انتهاكات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في جلسته الطارئة المنعقدة اليوم الأحد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الامم المتحدة، والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق ، عبر التصعيد ضد وكالة الأونروا وإعلان الامين العام شخصا غير مرغوب فيه والاستهداف العلني لقوات حفظ السلام "اليونيفيل" في لبنان.

اعتبر المجلس ان هذه الممارسات لا تؤهل إسرائيل لمخاطبة منظمة الامم المتحدة أو الاحتكام إلى نصوصها، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ الاجراءات والتدابير الرادعة لوقف هذه التصرفات.

وأدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية على المباني السكنية والمرافق المدنية في الجمهورية السورية، رافضا المزاعم والأكاذيب الاسرائيلية لتبرير هذه الانتهاكات.