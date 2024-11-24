شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب بطلب من النيابة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، بناءً على توجيه الرئيس السيسى.. استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب بطلب من النيابة.. سياسيون وحقوقيون يشيدون بالقرار: صفحة جديدة ضمن استراتيجية حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الاجتماعية.. ويعكس حرص الدولة على طى صفحة الماضى..

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

ـ بناءً على توجيه الرئيس السيسى.. استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب بطلب من النيابة.. سياسيون وحقوقيون يشيدون بالقرار: صفحة جديدة ضمن استراتيجية حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الاجتماعية.. ويعكس حرص الدولة على طى صفحة الماضى

ـ مجلس الشيوخ يقر تعديلات قانون سجل المستوردين لتعزيز الاستثمار

ـ توجيهات رئاسية بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة.. الرئيس يلتقى رئيس الوزراء ووزيرى الكهرباء والبترول.. ويوجه باستمرار تطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز والالتزام بتنفيذ الأعمال فى محطة الضبعة النووية وفقا للخطة الزمنية المحددة

ـ «التنمية المحلية» توجه المحافظات بنشر فرق التدخل السريع تحسبا لتقلبات الطقس

ـ المدنيون على خط النار فى السودان

ـ اقتصاد دعم مصر أولوية رئاسية.. أحزاب ونواب يشيدون بتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار.. ويؤكدون: رفع نسبة المكون المحلى فى الصادرات يدفع بالاقتصاد المصرى لآفاق أفضل

ـ رئيس الوزراء يوجه برفع كفاءة وتطوير الوحدات المبنية فى أرض مطار إمبابة

ـ الاحتلال يقتحم «الخليل» بالضفة الغربية ويستهدف مستشفى كمال عدوان فى غزة