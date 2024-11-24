الامارات | غياب 3 نجوم من الزمالك عن مباراة "الكونفدرالية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 نوفمبر 2024

أعلن نادي الزمالك تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالرازق شيكابالا وناصر ماهر ومحمد السيد خلال مواجهة المصري البورسعيدي التي اقيمت مساء أمس السبت، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض صفر / 1 في المرحلة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال طبيب الفريق محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الأحد، إن الأشعة أثبتت إصابة شيكابالا بكدمة في الركبة ومزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولي.

وأضاف :" ناصر ماهر يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولي وإجهاد عضلي خفيف".

وأوضح: "أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها محمد السيد إصابته بمزق في منشأ العضلة الأمامية، وهي الإصابة التي تعرض لها مع منتخب الشباب في مباراة ليبيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما".

ويفقد الزمالك جهود الثلاثي في مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي، يوم الأربعاء القادم، في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).