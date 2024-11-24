الامارات | قرقاش: الإمارات آمنة بحكمة قيادتها ووعي شعبها والمقيمين

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الإمارات آمنة بحكمة قيادتها ووعي شعبها والمقيمين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه بحزم وعزم قيادتها وشعبها ستبقى الإمارات دار الآمان وواحة الاستقرار ومجتمع التسامح والتعايش ومنارة التطور والعزة والرفعة.
وأضاف قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس": الامارات آمنة بحكمة القيادة ووعي شعبها والمقيمين فيها.
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