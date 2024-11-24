الامارات | قرقاش: الإمارات آمنة بحكمة قيادتها ووعي شعبها والمقيمين

وأضاف قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس": الامارات آمنة بحكمة القيادة ووعي شعبها والمقيمين فيها.

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه بحزم وعزم قيادتها وشعبها ستبقى الإمارات دار الآمان وواحة الاستقرار ومجتمع التسامح والتعايش ومنارة التطور والعزة والرفعة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية