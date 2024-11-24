مسلسل "قهوة المحطة" بطولة بيومي فؤاد ونخبة من الممثلين في أكثر من 20 موقع تصوير

ميرنا وليد - بيروت - انضم عدد من الممثلين إلى فريق عمل مسلسل "قهوة المحطة"، منهم بيومي فؤاد، رشدي الشامي، أحمد غزي، وإنتصار.



العمل، الذي ينتمي للبطولة الجماعية، يتكون من 15 حلقة ويجمع بين الدراما الاجتماعية وعناصر الجريمة، المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج إسلام خيري، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

حالياً، يتم تحديد باقي فريق العمل و إختيار مواقع التصوير، التي ستشمل أكثر من 20 موقعاً بين القاهرة ومحافظات الصعيد. كما يواصل المؤلف عبد الرحيم كمال كتابة الحلقات الأخيرة إستعداداً لبدء التصوير.