- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ميرنا وليد - بيروت - انضم عدد من الممثلين إلى فريق عمل مسلسل "قهوة المحطة"، منهم بيومي فؤاد، رشدي الشامي، أحمد غزي، وإنتصار.
العمل، الذي ينتمي للبطولة الجماعية، يتكون من 15 حلقة ويجمع بين الدراما الاجتماعية وعناصر الجريمة، المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج إسلام خيري، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.
حالياً، يتم تحديد باقي فريق العمل و إختيار مواقع التصوير، التي ستشمل أكثر من 20 موقعاً بين القاهرة ومحافظات الصعيد. كما يواصل المؤلف عبد الرحيم كمال كتابة الحلقات الأخيرة إستعداداً لبدء التصوير.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل "قهوة المحطة" بطولة بيومي فؤاد ونخبة من الممثلين في أكثر من 20 موقع تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.