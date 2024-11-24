انت الان تتابع خبر المفوضية تعلن المصادقة على نتائج انتخابات برلمان كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمت المصادقة على نتائج انتخابات برلمان كردستان 2024 خلال اجتماع مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية".

واضافت "تم ارسال نتائج انتخابات برلمان كوردستان 2024 بعد المصادقة عليها من قبل مجلس المفوضين الى رئاسة اقليم كردستان".

وبحسب المادة العاشرة / ثالثا من قانون رقم (1) لسنة 2005 قانون رئاسة اقليم كردستان-العراق فان رئيس الاقليم يقوم باصدار مرسوم يدعو برلمان كردستان الى دورة الانعقاد الاولى للدورة الانتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية، وفي حالة عدم صدور الدعوة الى البرلمان من قبل رئيس الاقليم، يجتمع البرلمان تلقائياً في اليوم التالي من انتهاء المدة المذكورة.

تأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت المفوضية يوم 18/11/2024 عن حسم جميع الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات برلمان كردستان من قبل الهيئة القضائية، حيث اكدت رد جميع الطعون.

وجرت يوم 20/10/2024، انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان في أربع دوائر انتخابية، كما أعلنت نتائجها النهائية يوم 30/10/2024، حيث حقق الاتحاد الوطني الكردستاني انتصارات كبيرة في الدوائر الأربع، وازداد عدد أصواته ومقاعده، وحصل على 23 مقعدا.