فهرية أفجان مع ولديها في أحدث ظهور.. صور رائعة توثق رحلتهم البحرية السعيدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:20 مساءً - شاركت الممثلة التركية المعروفة فهرية أفجان زوجة الممثل التركي الشهير بوراك أوزجيفيت متابعيها العديد من الصور عبر حسابها على إنستغرام مع ولديها كاران وكيريم من رحلة بحرية قامت بها برفقتهما في اليخت.

وبدت فهرية أفجان تستمتع بإجازتها مع ولديها حيث خيمت السعادة على أجواء هذه الرحلة.

فهرية أفجان وولداها في لقطات سعيدة



على وقع أغنية بيلي إيليتش Ocean Eyes، نشرت الممثلة التركية فهرية أفجان صورها عبر حسابها على إنستغرام مع ولديها كاران الذي يبلغ خمسة أعوام وكيريم الذي يبلغ عاماً واحداً.

وبدت فهرية أفجان في الصور بغاية السعادة فكانت تمرح وتلهو وتضحك مع ولديها. فتارة تلهو مع كاران وتعانقه وتقبّله، وتارة أخرى تحمل طفلها كيريم وتطبع قبلة على رأسه وأخرى على يده. وفي لقطة جمعتها بكاران بديا يقومان بنفس الحركة حيث رفعا أيديهما عالياً في الهواء الطلق المنعش أثناء رحلتهما البحرية في اليخت.

وفي لقطة منفردة لها، جلست فهرية أفجان باسترخاء على كنبة على اليخت وهي تتأمل سحر المكان على البحر. وفي لقطات منفردة أخرى لها كانت تضحك سعيدة بأجواء الرحلة مع عائلتها. لم يظهر زوجها بوراك أوزجيفيت في الصور، ما دفع بعض المعلقين للسؤال عن سر غيابه، علماً أن فهرية تنشر أحياناً صوراً مع ولديها بمفردهما. وردّ البعض السبب أنه ربما كان يلتقط الصور العائلية لزوجته وولديه أو أنه كان يقود اليخت أو منعته انشغالاته من مرافقتهم في هذا اليوم. وقد علق بوراك أوزجيفيت على الصور " أحبابي وقلبي". بدورهم أجمع متابعو النجمين بتعليقاتهم "أنها عائلة رائعة".

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وتحب فهرية أفجان وزوجها بوراك أوزجيفيت دوماً أن يشاركا متابعيهما لحظاتهما العائلية السعيدة مع ولديهما عبر لجوئهما لنشر صورهما مع طفليهما من مختلف المناسبات على حسابيهما على إنستغرام. ففي إبريل الفائت شاركت فهرية أفجان وزوجها بوراك أوزجيفيت لحظات احتفالهما بيوم ميلاد ابنهما كاران الذي أكمل عامه الخامس المولود في 13 إبريل من العام 2019.

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وكذلك في يناير الفائت، قاما بالمثل مع احتفالهما بيوم ميلاد ابنهما كيريم عندما بلغ عاماً من عمره. فهو مولود في 18 يناير من العام 2023.

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ولا يفوت النجمان التركيان الشهيران فهرية أفجان وبوراك أوزجيفيت مناسبة عائلية مع ولديهما إلا ويشاركانها مع محبيهما، سواء من ذكرى ميلاد ولديهما أو جلسة عشاء في أحد المطاعم أو رحلات بحرية أو رحلة في الطائرة أو في أي بلد يزورانه مع طفليهما وغيرها.

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ومؤخراً شاركت فهرية أفجان صورة مع ابنها كاران مصطحبة إياه إلى المسرح على ستوري حسابها على إنستغرام.

فهرية أفجان وابنها كاران في المسرح- الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام

فهرية أفجان وبوراك أوزجيفيت وقصة حب من الشاشة إلى الواقع



ولدت النجمة التركية فهرية أفجان في 4 يونيو 1986. التحقت بجامعة Boğaziçi ودرست التاريخ. فهرية أفجان ممثلة وعارضة أزياء تركية من أصل ألماني. اشتهرت بأدوارها اللامعة التي حققت من خلالها نجوميةواسعة بفضل أدائها المتقن لاسيما بدور نجلا في المسلسل التركي المدبلج الشهير "الأوراق المتساقطة" الذي حقق شهرة منقطعة النظير لدى عرضه في العالم العربي.

وفي مسلسل "طائر النمنمة" الذي قامت فهرية أفجان ببطولته مع بوراك أوزجيفيت - ولم يكونا بعد قد تزوجا- وتم عرضه في العام 2013، لفتا الأنظار إليهما وأثنى المشاهدون على ثنائيتهما الرائعة. وقد شهد المسلسل اندلاع شرارة الحب بين بطليه فهرية أفجان وبوراك أوزجيفيت . كذلك اجتمع الثنائي بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجان مرة أخرى في فيلم "العشق يشبهك" في العام 2015.

كذلك شاركت فهرية أفجان في مسلسل "حتى الممات" مع النجم أنجين أكيوريك. ولعبت أيضًا بطولة فيلم "الحب اللامتناهي" مع النجم مراد يلديريم، وقامت بالتمثيل في مسلسل "ألب أرسلان: السلجوقي العظيم" من بطولتها مع النجم التركي باريش أردوتش. كذلك لعبت دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب إلى جانب النجم التركي جانسيل إلتشين. وشاركت أيضاً في العديد من المسلسلات الأخرى. وفي العام 2021 أطلقت خط ملابسها الخاص تحت اسم Ivy People.

زواج ففهرية أفجان وبوراك أوزجيفيت تم في 29 يونيو 2017، في اسطنبول حيث تحولت قصة حبهما من الشاشة إلى الواقع. ولديهما ابن يدعى كاران ولد في 13 أبريل 2019. أما ابنهما الثاني كيريم فولد في 18 يناير 2023



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