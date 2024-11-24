شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«الوطنية للبناء والتسويق» تجدد اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق تجديد شركتها التابعة شركة مصنع أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته، اليوم، اتفاقية التسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 127 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 4 شهور – 48 شهر حسب طبيعة الاستخدام.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: الشروط والأحكام الرئيسية للتسهيلات المصرفية – اتفاقية التسهيلات – اتفاقية البيع الآجل – إقرار كفالة غرم وأداء والتزام – إقرار كفالة شركات.
وأفادت بأن الهدف من اتفاقية التسهيلات المصرفية: تمويل متطلبات رأس المال العامل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 127 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 4 شهور – 48 شهر حسب طبيعة الاستخدام.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: الشروط والأحكام الرئيسية للتسهيلات المصرفية – اتفاقية التسهيلات – اتفاقية البيع الآجل – إقرار كفالة غرم وأداء والتزام – إقرار كفالة شركات.
وأفادت بأن الهدف من اتفاقية التسهيلات المصرفية: تمويل متطلبات رأس المال العامل.