شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«الوطنية للبناء والتسويق» تجدد اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.