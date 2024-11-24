شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.2% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 11864 نقطة، وبتداولات بلغت 4.226 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 593.832 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.134 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 124 شركة ارتفعت أسهم 124 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 99، من بين 243 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، العربية، والإعادة السعودية، وسابتكو، وتكوين، وعناية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، والدريس، وباتك، وساسكو، والأبحاث والإعلام، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.1%، عند 30885 نقطة، وبتداولات بلغت 106.468 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8.392 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 64.373 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 49 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 32، من بين 100 شركة مدرجة في السوق الموازية.