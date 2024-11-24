شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم النصائح الخاصة بشراء إطارات سيارات صالحة للاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

تعد الإطارات من أهم الاجزاء لسير السيارات بشكل أمن ولسلامة جميع ركاب السيارة من الأخطار، وبالرغم من ذلك يجهل البعض النصائح الهامة لشراء إطارات جيدة وصالحة للاستخدام، وبالتالى انتشر مؤخرا لدى بعض التجار إطارات فاسدة وبها شقوق بل وتاريخ الصلاحية لها منتهي، لذا يقدم الخليج 365 مجموعة من النصائح الخاصة بأهمية تبديل الاطارات والأنواع الملائمة لكل سيارة.

وهى كالآتي:

أولا: يجب معرفة نوع الإطار المناسب للسيارة لأنه يتكون من عدة مواد مثل الكابلات الصلبة، الألياف النسيجية، المطاط، وهى كلها تتأثر وتتغير خصائصها ومكوناتها مع الوقت وطبيعة الجو صيفا أو شتاء، الا أن الكثير منا يتجاهل بعض النصائح الخاصة بإطالة عمر الإطارات من التلف، وضرورة الالتزام بكتيب السيارة الذى يوصى بتوع الاطار المناسب للسيارة من قبل الشركة المصنعة.

ثانيا: يجب معرفة صلاحية إطار السيارة من خلال التاريخ المدون عليها لأنه يوجد العديد من العوامل التى تؤثر فى تلف الاطار كالحرارة المرتفعة أو الباردة جدا، الرطوبة ونوعية التخزين، وحتى السرعة والكبح واسلوب القيادة، لذا يجب توخى الحذر عند الشراء وتبديل الإطارات.

ثالثا: يجب مراعاة تنوع الظروف واختلافها، فينصح دائما بمراقبة الاطارات والتأكد من عدم ظهور علامات من التلف أو التشققات إلى حين استبدالها بعد 5 سنوات من الاستخدام كحد اقصى، علما أن بعض الاطارات الصينية والرخيصة لا يمكن الاعتماد عليها لأكثر من سنة واحدة.

رابعا: بسبب صعوبة المحافظة على ضغط الهواء داخل الإطارات، حتى إذا تم استخدام النيتروجين بدلاً من الهواء، لذلك يفضل فحص ضغط الهواء الخاص بالإطارات كل فترة زمنية معينة، أى مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع، حيث يزداد ضغط الهواء داخل الإطارات كلما ارتفعت درجة الحرارة.

خامسا: يجب معرفة نوع الاطار المخصص للسيارة والموصى به من قبل الشركة المصنعة كى يتحمل السرعات العالية التى تزيد من درجة حرارة الإطارات بشكل تلقائى وتسرع من عملية تآكلها، ووفقاً لجميع الدراسات التى تمت على هذا الأمر، السرعات المتوسطة والقليلة تساعد فى إطالة عمر الإطارات بشكل ملحوظ، وتقلل من استهلاك السيارة للوقود.

سادسا: يجب معرفة الطريقة الصحيحة لتركيب الإطارات لأن مجرد تركيبها بزوايا خاطئة يساهم فى تلفها بسرعة كبيرة، ولذلك ينصح دائماً بضرورة ضبط الإطارات مع عجلة القيادة بشكل دقيق، وهذا الأمر يساعد تلقائياً فى تحقيق التوازن للسيارة بالكامل مما يعنى أن السيارة ستحافظ على الهواء بداخلها لأطول فترة ممكنة.

سابعا: من الضرورى شراء آلة قياس الإطارات، كما انها فكرة جيدة لشراء ضاغط محمول يعمل من مأخذ الطاقة فى سيارتك؛ متوفر فى العديد من متاجر السيارات.