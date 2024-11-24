شكرا لقرائتكم خبر عن "الضمان الصحي": الوثيقة الإلزامية توفر رعاية شاملة للحد من مضاعفات الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز صحة المواطن

الدمام - شريف احمد - أكد مجلس الضمان الصحي أن وثيقة الضمان الصحي الإلزامية تسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة تهدف إلى الحد من مضاعفات الأمراض المزمنة والخطيرة، ما يعزز جودة الحياة للمستفيدين ويحسن مخرجات الرعاية الصحية.وتشمل الوثيقة تغطية شاملة لعلاج العديد من الحالات الصحية التي قد تؤثر بشكل كبير على حياة المرضى، ومن أبرزها علاج التشوهات الخلقية التي تمثل تهديدًا مباشرًا أو مستقبليًا للحياة، وذلك من خلال تقديم التدخلات العلاجية المناسبة والفعالة.كما تتضمن الوثيقة علاج حالات التلف في صمامات القلب، والتي تعد من أكثر الأمراض تأثيرًا على وظائف القلب الحيوية، عبر توفير الرعاية الطبية المتقدمة لتجنب مضاعفاتها.وأوضح المجلس أن هذه التغطيات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز صحة المواطنين والمقيمين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة وضمان وصول الجميع إلى الخدمات الصحية اللازمة دون أي عوائق.وأشار المجلس إلى أهمية التزام أصحاب العمل بإصدار وثيقة الضمان الصحي الإلزامية لمنسوبيهم وعائلاتهم، حيث تمثل الوثيقة أداة أساسية لتخفيف الأعباء المالية عن الأفراد وضمان حصولهم على رعاية طبية ذات جودة عالية.وأكد المجلس على دوره الرقابي لضمان التزام شركات التأمين الصحي ومقدمي الرعاية الصحية بالمعايير المعتمدة، مشيرًا إلى أن المجلس يرحب بكافة الملاحظات والاستفسارات من خلال قنواته الرسمية.