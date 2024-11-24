شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين": مبادرات لتعزيز سلامة وإثراء تجربة الأطفال بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

تجربة روحانية مثرية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن سلسلة من المبادرات المخصصة للأطفال، تهدف إلى تعزيز سلامتهم وإثراء تجربتهم الروحانية خلال وجودهم في المسجد الحرام، خاصة في ظل الأجواء الممطرة.وأكدت الهيئة أهمية اتباع الإرشادات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، مشيرةً إلى تخصيص سوار أمان للأطفال يُوضع في المعصم، ويتضمن تفاصيل هويته وبيانات التواصل مع ذويه، ما يضمن سرعة الوصول إليهم في حالات الطوارئ، ويأتي هذا الإجراء كجزء من جهود الهيئة لتوفير بيئة آمنة لجميع الزوار.وفي إطار اهتمام الهيئة بالجوانب التعليمية والثقافية، خصصت مكتبة الحرم المكي الشريف قسمًا للأطفال يقع في القسم النسائي.وتضم المكتبة برامج وفعاليات مبتكرة تهدف إلى تطوير معرفة الأطفال وتحفيز إبداعاتهم، بما يتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم.وتشمل الأنشطة مبادرات تفاعلية تساهم في تعريف الأطفال بتاريخ الحرم الشريف وأهمية الروحانية في حياتهم.تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الهيئة لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، مع التركيز على توفير بيئة آمنة وتثقيفية تسهم في تجربة روحانية مثرية وشاملة للأطفال وعائلاتهم.