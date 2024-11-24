شكرا لقرائتكم خبر عن قبول طلب الرئيس التنفيذي لـ«الدوائية» بعدم تجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) قبول طلب الرئيس التنفيذي للشركة جيروم كابنس بعدم تجديد عقده.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن آخر يوم عمل للرئيس التنفيذي سيكون يوم 28 فبراير 2025م.
ونوهت بإعلان أي تطورات في حال تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن آخر يوم عمل للرئيس التنفيذي سيكون يوم 28 فبراير 2025م.
ونوهت بإعلان أي تطورات في حال تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.