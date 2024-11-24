شكرا لقرائتكم خبر عن قبول طلب الرئيس التنفيذي لـ«الدوائية» بعدم تجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن آخر يوم عمل للرئيس التنفيذي سيكون يوم 28 فبراير 2025م.

ونوهت بإعلان أي تطورات في حال تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) قبول طلب الرئيس التنفيذي للشركة جيروم كابنس بعدم تجديد عقده.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن آخر يوم عمل للرئيس التنفيذي سيكون يوم 28 فبراير 2025م.ونوهت بإعلان أي تطورات في حال تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.