محمد ممدوح يرد على تصريحات أحمد حلمي حوله

ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل المصري محمد ممدوح على تصريحات زميله الممثل المصري أحمد حلمي التي تحدثت عنه.

وقال محمد ممدوح عبر حسابه الخاص: "دي شهادة كبيرة اوي يا استاذ يا كبير يا فنان يا محترم، كون ان حد زي احمد حلمي اللي انا كنت ديما بتعلم منه يقول عني كدا ده تكريم ليا في حد ذاته".

وكان أحمد حلمي قد قال عن محمد ممدوح: "مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان عريق وهو حدث مهم من أيام ما كنا في الجامعة، وكان بيطلع لنا كارنيهات علشان نحضر، وحضور مهرجان السينما كان حاجة كبيرة أوي بالنسبة لنا، لأننا كنا بنعدي على كل السينمات في وسط البلد وبنتابع الأفلام بشكل كبير. فيه ناس كتير تستحق تتكرم السنة الجاية، وخايف أقول أسامي حد يزعل، بس أحب نكرم الجداد، مش لازم يكون عنده أفلام كتير عملها، أحب أكرم محمد ممدوح تايسون لأنه موهبة كبيرة أوي.

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