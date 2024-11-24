يسرا تعيد إرتداء فستان الأميرة كيت بلون مختلف.. وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المصرية يسرا على الجمهور في حفل تكريمها من الجائزة العالمية Golden Globes التي أقيمت في مصر بالتعاون مع مجلة Enigma.



وقد إختارت يسرا لهذه المناسبة فستاناً بالغ الأناقة، باللون البنفسجي القاتم، طويل وضيق، أنيقاً لامعاً ومرصعاً بالكريستالات والخرز، بالإضافة إلى أكمام طويلة شفافة، ومرصعة أيضاً.

ومن الناحية الجمالية، تركت يسرا شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بها.

والفستان من تصميم تصميم Jenny Packham، يصل سعره إلى 9855 يورو، وكانت قد إرتدته الأميرة كيت ميدلتون سابقاً باللون البيجن وظهرت فيه بمناسبة عامة.