ناصيف زيتون بهذه الرسالة المؤثرة: "أرى الوطن في عيونكما معاً"

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان السوري ناصيف زيتون رسالة إلى بلد لبنان وسوريا بمناسبة مصادفة عيد الإستقلال في البلدين.



ووجه ناصيف رسالة مؤثرة جاء فيها: "سوريا… موطني الأول، نبض القلب ودفء الذكريات. لبنان… بلدي الثاني، ملجأ الروح وبيت الحياة. في عيد إستقلالكما، أرى الوطن في عيونكما معاً. كل عام وسوريا ولبنان بخير، كل عام ونحن أقرب إلى السلام والأمل".

وكان ناصيف زيتون قد تحدث عن مشاعر الحب التي يكنها لزوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، وعن حالته بعد الزواج منها.

وقد طلب من ناصيف أن يوصف الحب بكلمة واحدة، ليقول "دانييلا"، وعند سؤاله كيف عرف أن دانييلا هي حبه، وكيف إتخذ خطوة الزواج منها، أكد ناصيف أن الحب يأتي من دون أسباب، لأن الشخص الذي معه خلق ليكون محبوباً، وأكمل: "ما بدي بيّن حبّيب، بستحي، لكن في علاقة مترابطة، علاقة حقيقية، دانييلا بنت عيلة الواحد بشوف حاله فيها وبرفع راسه فيها، فنانة جميلة جدًا".