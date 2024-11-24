ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8 % في سبتمبر من 2024

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8 % خلال شهر سبتمبر لعام 2024، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 11.6 % باستثناء إعادة التصدير، وارتفعت قيمة السلع المُعاد تصديرها إلى ما نسبته 65.4% في نفس الفترة، وذلك وفقًا لنشرة التجارة الدولية في شهر سبتمبر من عام 2024.

وأفادت نتائج النشرة انخفاض الصادرات السلعية في شهر سبتمبر 2024 بنسبة 14.9 % ، بينما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7 % في شهر سبتمبر 2023 إلى 70.7 % في شهر سبتمبر 2024.

كما أفادت نتائج النشرة عن ارتفاع واردات المملكة في شهر سبتمبر من عام 2024م بنسبة 15.0 %، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 56.9% عن شهر سبتمبر 2024. وأظهرت نتائج النشرة عن ارتفاع نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى 37.1 % في شهر سبتمبر 2024 ؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية حيث بلغت 22.8 % مقابل ارتفاع الواردات الذي بلغ 15.0 % .