ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8 % في سبتمبر من 2024

وأفادت نتائج النشرة انخفاض الصادرات السلعية في شهر سبتمبر 2024 بنسبة 14.9 % ، بينما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7 % في شهر سبتمبر 2023 إلى 70.7 % في شهر سبتمبر 2024.
كما أفادت نتائج النشرة عن ارتفاع واردات المملكة في شهر سبتمبر من عام 2024م بنسبة 15.0 %، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 56.9% عن شهر سبتمبر 2024. وأظهرت نتائج النشرة عن ارتفاع نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى 37.1 % في شهر سبتمبر 2024 ؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية حيث بلغت 22.8 % مقابل ارتفاع الواردات الذي بلغ 15.0 % .
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