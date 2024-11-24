التعليم تعلن عن تطوير إجراءات نقل المعلمين من خلال برنامج فرص

أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق برنامج «فرص» لسد الاحتياج في الوظائف التعليمية على مستوى الوزارة وإدارات التعليم والمدارس ومعاهد وبرامج التربية الخاصة الحكومية وفق قواعد تنظيمية منظمة لذلك. ويأتي البرنامج تطويراً لإجراءات نقل شاغلي الوظائف التعليمية، ومؤكداً على التمايز في الأداء المهني والالتزام الوظيفي تجاه الممارسات التعليمية بما يعزز الاستفادة من الفرص المتاحة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. ويتيح برنامج " فرص" التقديم ‏على فرص وظيفية نوعية (‏معلم -‏ تشكيلات مدرسية - ‏تشكيلات إشرافية) ‏و المعلنة عبر حساب المستفيد من شاغلي الوظائف التعليمية في النظام الإلكتروني المعد لذلك، ‏‏ ‏ويدعم البرنامج استقرار المعلمين والمعلمات ‏بما يحسن مخرجات التعلم ‏في المدارس وإدارات التعليم. وللمزيد من التفاصيل بإمكانكم الاطلاع على الرابط الإلكتروني: الأسئلة الشائعة لبرنامج فرص



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