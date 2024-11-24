ليلة محمد رحيم لتخلسد ألحانه.. وهذا ما أعلنه عمرو مصطفى برعاية تركي آل الشيخ

ميرنا وليد - بيروت - بعد وفاته المفاجئ الذي هز الوسط الفني، كشف الفنان المصري عمرو مصطفى عن إقامة ليلة لتخليد ألحان الملحن المصري الراحل محمد رحيم، برعاية رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ.



وكتب عمرو مصطفى: "في هذه الأوقات الحزينة، تلقيت ببالغ الأسى واجب العزاء من المستشار تركي آل الشيخ في رحيل المؤلف الموسيقي الكبير محمد رحيم. حرصا منا على تكريم إرثه الفني، تواصلت مع المستشار تركي آل الشيخ لاقتراح إقامة ليلة تخليدا لمسيرته الحافلة بالعطاء، وقد وافق على الفور بكل تقدير. سنعلن عن التفاصيل قريبا، ونأمل أن تكون هذه الليلة مصدر عزاء وسلام لعائلة الفقيد ومحبيه وسيقوم زملائه بعمل عمره له".