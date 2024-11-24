محمد ممدوح يرد على تصريحات أحمد حلمي عنه.. شاهدوا ماذا قال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - علق الفنان محمد ممدوح على تصريح الفنان أحمد حلمي عنه في حفل ختام الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكشفه عن رغبته في تكريم محمد ممدوح في الدورة المقبلة.

رد محمد ممدوح

أعادنشر لقاء النجممع الإعلامية سالي شاهين عبر حسابه الرسمي على إنستغرام وعلق قائلاً: "دي شهادة كبيرة اوي يا أستاذ يا كبير يا فنان يا محترم، كون ان حد زياللي انا كنت ديما بتعلم منه يقول عني كدا ده تكريم ليا في حد ذاته".

وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذا المنشور وأشادوا بموهبة محمد ممدوح الفنية، وتمنوا له المزيد من النجاح والتألق في حياته الفنية.

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أبرز تصريحات محمد ممدوح

كان أحمد حلمي قد صرح في لقاء مع قناة dmc على السجادة الحمراء، قائلاً: "مهرجان عريق وهو حدث مهم من أيام ما كنا في الجامعة، وكان بيطلع لنا كارنيهات علشان نحضر، وحضور مهرجان السينما كان حاجة كبيرة أوي بالنسبة لنا، لأننا كنا بنعدي على كل السينمات في وسط البلد وبنتابع الأفلام بشكل كبير".

وتابع قائلاً: "فيه ناس كتير تستحق تتكرم السنة الجاية، وخايف أقول أسامي حد يزعل، بس أحب نكرم الجداد، مش لازم يكون عنده أفلام كتير عملها، أحب أكرم محمد ممدوح تايسون لأنه موهبة كبيرة أوي".

روكي الغلابة أحدث أعمال محمد ممدوح

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الجدير بالذكر أن محمد ممدوح انتهى من تصوير فيلم روكي الغلابة مع دنيا سمير غانم خلال الفترة الماضية، وكان من المقرر أن يتم عرضه في يناير المقبل، لكن شركة الإنتاج تدرس تأجيله للعرض في موسم عيد الأضحى 2025.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح كلٌ من محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي الذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

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