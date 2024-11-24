أنت رقم 19.. ويجز يهاجم رامي صبري بعد تصريحاته عن الراب

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - تصدر اسم كل من رامي صبري ومطرب الراب ويجز ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتهما المتبادلة عن بعضهما بعضاً، حيث هاجم مطرب الراب ويجز الفنان رامي صبري بعد حديث الأخير عنه خلال لقائه في برنامج "حبر سري".
وتابع ويجز: "أنا شايف إنك مبتفهمش في الراب دا حاجة ولا بتفهم الكلام بتاعه زي ما أنت قلت قبل كده فمش هتعرف تعمله، فأنت مبتقدرش الفنانين دول شايفهم بيحاولوا يوصلوا لليفل أنت فيه في حين أنهم معدينك أنت مش رقم 2 يا رامي أنت رقم 19 مثلاً، أنت بعيد أوي".
رد قاسٍ من ويجز على رامي صبريمؤخراً ظهر ويجز في مقطع مصور عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي على إنستغرام، ووجه رسالة واضحة لـ رامي صبري قال فيها: "هتكلم على فنان فاكر أنه عنده صلاحية يطلع يتكلم في أي وقت على أي حد والناس تسمع وتسكت، الفنان دا اسمه رامي، رامي دا بقى كل لما يقعد 5 شهور يزهق يطلع يتكلم في التلفزيون على بتوع الراب والهيب هوب وكده، طيب أنت بتتكلم إمتى عن بتوع البوب اللي أنت منهم، على فنك ومجالك وكده".
وتابع ويجز: "أنا شايف إنك مبتفهمش في الراب دا حاجة ولا بتفهم الكلام بتاعه زي ما أنت قلت قبل كده فمش هتعرف تعمله، فأنت مبتقدرش الفنانين دول شايفهم بيحاولوا يوصلوا لليفل أنت فيه في حين أنهم معدينك أنت مش رقم 2 يا رامي أنت رقم 19 مثلاً، أنت بعيد أوي".
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أحدث أعمال ويجزروج ويجز في نهاية المقطع لأغنيته الجديدة، وحمس الجمهور بعدما أعلن أنه سيتم طرحها يوم 27 من نوفمبر الجاري، وأنهى كلامه قائلاً: "مش هقولكم هي عبارة عن إيه أستاذ رامي بقى ممكن يقولنا ويشرحلنا الأغنية عبارة عن إيه لو فهم".
تصريح رامي صبري عن ويجزالجدير بالذكر أن بداية الخلاف كانت عندما أجرى رامي صبري لقاءً في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم وقال: "المهرجان مش بيتغنى حلو والناس بتحبه وأنا ساعات بسمعه، لكن مش هو اللون اللي ممكن أغنيه.. وويجز شاطر ومجتهد وفرض نجاحه وأغانيه معروفة، وأنا لسه عند كلامي أني مبفهمش كلمات أغانيه، في أغاني بتاعته لغاية دلوقتي مبفهمش كلماتها".
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