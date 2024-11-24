أنت رقم 19.. ويجز يهاجم رامي صبري بعد تصريحاته عن الراب

رد قاسٍ من ويجز على رامي صبري

رد ويجز على رامي صبري -الصورة من ستوري حسابه الرسمي على إنستغرام

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أحدث أعمال ويجز

تصريح رامي صبري عن ويجز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - تصدر اسم كل منومطرب الرابترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتهما المتبادلة عن بعضهما بعضاً، حيث هاجم مطرب الرابالفنانبعد حديث الأخير عنه خلال لقائه في برنامج "حبر سري".مؤخراً ظهرفي مقطع مصور عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي على إنستغرام، ووجه رسالة واضحة لـقال فيها: "هتكلم على فنان فاكر أنه عنده صلاحية يطلع يتكلم في أي وقت على أي حد والناس تسمع وتسكت، الفنان دا اسمهدا بقى كل لما يقعد 5 شهور يزهق يطلع يتكلم في التلفزيون على بتوع الراب والهيب هوب وكده، طيب أنت بتتكلم إمتى عن بتوع البوب اللي أنت منهم، على فنك ومجالك وكده".وتابع: "أنا شايف إنك مبتفهمش في الراب دا حاجة ولا بتفهم الكلام بتاعه زي ما أنت قلت قبل كده فمش هتعرف تعمله، فأنت مبتقدرش الفنانين دول شايفهم بيحاولوا يوصلوا لليفل أنت فيه في حين أنهم معدينك أنت مش رقم 2 ياأنت رقم 19 مثلاً، أنت بعيد أوي".روجفي نهاية المقطع لأغنيته الجديدة، وحمس الجمهور بعدما أعلن أنه سيتم طرحها يوم 27 من نوفمبر الجاري، وأنهى كلامه قائلاً: "مش هقولكم هي عبارة عن إيه أستاذبقى ممكن يقولنا ويشرحلنا الأغنية عبارة عن إيه لو فهم".الجدير بالذكر أن بداية الخلاف كانت عندما أجرىلقاءً في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم وقال: "المهرجان مش بيتغنى حلو والناس بتحبه وأنا ساعات بسمعه، لكن مش هو اللون اللي ممكن أغنيه..شاطر ومجتهد وفرض نجاحه وأغانيه معروفة، وأنا لسه عند كلامي أني مبفهمش كلمات أغانيه، في أغاني بتاعته لغاية دلوقتي مبفهمش كلماتها".

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