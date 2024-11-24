السعودية | جمعية الإعلام السياحي راعيا إعلاميا للنسخة الثالثة من «معرض تعاوني للتدريب»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بعد نجاح النسخة الأولى والثانية من معرض تعاوني للتدريب، والذي كشف عن طاقة وطموح ثروة الوطن التي تدعم مسيرة التنمية من شباب وشابات الوطن، وقعت جمعية الإعلام السياحي رعاية إعلامية للنسخة الثالثه منه والتي تنطلق في الرياض الثلاثاء المقبل، ولمدة ثلاثة أيام.

وعن مشاركة الجمعية، قال خالد آل دغيم، رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي: “سوف تقدم الجمعية الفرص الوظيفية وشرحا عن القطاع السياحي والوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب التأكد على تدريب وتطوير المورد البشري السياحي والاستثمار فيه”.

كما ستقدم نبذة عن المنشآت السياحية والتوظيف والتدريب التعاوني بها وتتناول المشاركة توضيح حقائق وأرقام حول وظائف القطاع السياحي والخطط الطموحة لتوليد الوظائف به.

وأوضح آل دغيم بأن معرض تعاوني للتدريب من أهم وسائل استقطاب الطلاب المقبلين على التخرج والمنشأت المتوسطة والصغيرة التي تقدم برامج تدريبية في تحفيز الطلاب وتساعد صاحب المنشأة في الحصول على أبرز الكفاءات الإبداعية والطموحة من جميع التخصصات في مكان واحد لمعرفة الشواغر والفرص التدريبية المتاحة.

وبحسب آل دغيم فأن معرض تعاوني للتدريب يكشف الكفاءات ويربطها بالمنشآت ويسهل الفرص للحصول على أفضل الكفاءات وأفضل الفرص والمقابلات الشخصية.

يذكر أن النسخة الثالثة تشهد مشاركة أكثر من 100 شركة وطنية لتوفير أكثر من 600 فرصة ويتضمن المعرض جلسات حوارية ومقابلات شخصية وجلسات استشارية وورش عمل.

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